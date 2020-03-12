В Симферополе пьяный водитель «Audi», лишенный прав, устроил погоню со стрельбой

12 Март 2020 2020-03-12T12:44:26+03:00

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Ранним утром 12 марта в Симферополе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Audi 100». Полицейские решили остановить машину, но водитель не отреагировал на поднятый жезл инспектора и поехал дальше.

Наряд ДПС погнался вслед за нарушителем. На одном из перекрестков водитель «Audi» чуть не сбил пешеходов. Полицейские гнались за лихачем до самого Ангарского перевала, где к погоне присоединились еще два экипажа ДПС.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, водитель никак не реагировал на требования об остановке и продолжил свой побег от стражей правопорядка. Тогда полицейские пошли на таран. «Audi» развернуло, но водитель все равно продолжил сбегать.

Полицейские были вынуждены пойти на крайние меры - открыли огонь из табельного оружия. Прострелив шины, сотрудники МВД смогли остановить и задержать нарушителя. За рулем был пьяный 30-летний симферополец, которого уже лишили водительских прав за точно такое же нарушение.

К счастью, в погоне никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU