Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Во время заседания крымского парламента, на котором депутаты Госсовета Крыма одобрили предложенные поправки в Конституцию, произошел курьез. Депутат от ЛДПР Николай Волков насмешил коллег своим эмоциональным выступлением. Некоторые не только улыбались, но и снимали его на мобильные телефоны.
Николай Волков жестикулировал и повышал голос, размахивал руками и использовал риторику лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
- Это право мы, крымчане, заслужили дважды: отстояв нашу позицию, наш язык, нашу русскую культуру и право участвовать в этом референдуме. Мы, крымчане, сделаны из особого материала. Мы легкие на подъем и несгибаемые как титан. И мы в очередной раз докажем, что Россия - это наше государство. Мы придем на выборы и проголосуем за поправки Конституции, - заявил депутат.
Ролик с выступлением Николая Волкова назвали "косплеем на Жириновского". Он быстро разлетелся по сети и набрал несколько тысяч просмотров.
Напомним, 12 марта за предложенные поправки в Конституцию РФ проголосовали 67 депутатов. Среди них единороссы и представители ЛДПР. От голосования воздержались депутаты КПРФ.
Выступление депутата Государственного совета Крыма от ЛДПР Николая Волкова.Видео: "Крым24"! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU