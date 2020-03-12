Парламент Крыма одобрил поправки в Конституцию России

Депутаты Государственного Совета Крыма 12 марта одобрил предложенные поправки в Конституцию России. За поправки на внеочередном заседании парламента высказались 67 депутатов из 69 присутствующих в зале. Члены партии КПРФ воздержались от голосования.

Спикер Госсовета Владимир Константинов подписал документ сразу после голосования. Он отметил, что Крым впервые участвует в процессе формирования Конституции и политической системы России.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам с просьбой поддержать поправки в основной документ страны и подчеркнул, что в первую очередь они носят социальный характер.

В среду, 11 марта, Государственная дума России в окончательном чтении принял поправки в Конституцию. «За» проголосовали 383 депутата, воздержались - 43, против никто не голосовал. Следом за Госдумой документ принял и Совет Федерации РФ.

Напомним, что 22 апреля по все стране пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

А тем временем, в Симферополе изменились адреса избирательных участков, где будет проходить голосование.

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