2020-03-13T12:12:03+03:00
Общество

В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников

Работники похоронной отрасли впервые слышат о мероприятии
Артем АРТЕМОВ
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Власти Симферополя не в первый раз пытаются провести подобную ярмарку. Фото: ForPostВласти Симферополя не в первый раз пытаются провести подобную ярмарку. Фото: ForPost
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В Симферополе с 4 марта по 15 июня пройдет ярмарка по реализации товаров похоронной отрасли и ритуальных услуг. Она будет проходить на улице Куйбышева, 251, пишет ForPost.

При этом, представитель крымской Ассоциации по развитию индустрии похоронного дела Сергей Лебедев заявил, что предприниматели не слышали о такой инициативе местных властей.

- На сайте администрации информация есть, но организации и предприятия, работающие в этой сфере, участия не приняли. Вывод очевиден - этим вопросом нужно заниматься, а не просто издать документ. Необходимо провести отраслевое совещание и ещё много подготовительных мероприятий, - заявил Лебедев.

В свою очередь жители столицы Крыма не очень довольны инициативой администрации города. Власти Симферополя не в первый раз пытаются организовать подобную ярмарку. Стоит заметить, что фактически никакой ярмарки на улице Куйбышева нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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