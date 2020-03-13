Супруги из Симферополя приютили бомжа, а потом ревнивый муж убил его

13 Март 2020 2020-03-13T15:46:12+03:00

Бездомный должен был помогать по дому, а вместо этого начал приставать к женщине

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Супруги из Симферополя приютили у себя дома 57-летнего бездомного в обмен на еду и помощь по дому. В ответ на доброту, бомж начал приставать к владелице дома. Из-за чего 47-летний муж постоянно ругался на него.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, во время очередной из ссор, ревнивый мужчина несколько раз ударил бездомного, а потом вышвырнул его на улицу. От полученных травм он скончался.

Его труп возле дороги нашли прохожие, которые и сообщили в полицию об инциденте. Сотрудники МВД задержали ревнивого мужа, и теперь его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Максимальное наказание за это до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU