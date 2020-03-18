«Смыли» ржавчину и покрасили: В Симферополе привели в порядок 15-тонную железную карту

18 Март 2020 2020-03-18T19:16:59+03:00

Мастера два дня чистили и красили карту в парке имени Тренева. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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В центре Симферополя – в парке имени Тренева привели в божеский вид огромную 15-тонную железную карту России.

Декоративные элементы, которые не нуждались в реставрации, бережно "закутали", чтобы не испачкать краской.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Сначала сняли ржавчину «пескоструйкой», то есть мелким песком под давлением, а потом уже загрунтовали и покрасили, - рассказал КП-Крым сотрудник компании, которой доверили реставрацию достопримечательности. – Все цветные детали на карте перед «ремонтом» мы надежно замотали в плотную ткань, чтобы не испортить их внешний вид.

Карту с обратной стороны покрыли специальным составом.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Карту покрасили с лицевой стороны, а «изнанку» просто загрунтовали.

А вот кролик рядом с картой в никакой реставрации не нуждается: если карту выковали из простого черного метала, то его сделали из нержавеющего сплава.

Достопримечательность выглядит, как новенькая.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Достопримечательность появилась в парке имени Тренева в ноябре, когда отмечали День народного единства. В это время на полуострове проходил фестиваль кузнецов. Вот мастера, приехавшие со многих регионов Российской Федерации, и сделали сообща такой подарок столице Республики Крым. На огромной железной карте символически обозначили все субъекты страны. Но видимо второпях толком не прокрасили свое детище – карта начала ржаветь.

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ИСТОЧНИК KP.RU