2019-11-03T15:14:44+03:00
Общество

День народного единства в Крыму 2019: В Симферополе выковали из металла 15-тонную карту России

Масштабный арт-объект задуман в виде солнечных часов [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Карта еще в работе, но горожане уже делают селфи на ее фоне.Карта еще в работе, но горожане уже делают селфи на ее фоне.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Кузнечные наковальни заполонили радостным звоном парк Тренева, который расположен в центре Симферополя.

Столица региона принимает фестиваль кузнечного мастерства «Время Крыма».

В центре Симферополя соревнуются кузнецы.Фестиваль проходит в парке имени ТреневаГалина КОВАЛЕНКО

Под открытым небом, прямо на глазах горожан и гостей Симферополя рождаются шедевры из металла: розы, подстаканники, крылатые львы и фигурные подставки.

- Тюк-тюк-тюк, - ударяют молоты по наковальням.

Шумно в излюбленном месте отдыха симферопольцев, но у всех детей и взрослых радостные и довольные лица. Люди на полуострове гостеприимные, а кузнецы приехали со всей России: Башкирия, Санкт-Петербург, Ульяновск, Новосибирск…Всего 60 кузнецов.

Но эксклюзивные изделия, чтобы померяться мастерством со своими коллегами – это лишь часть фестиваля.

Кузнецы со всей России приготовили для своих соотечественников, живущих в Крыму отличный, необычный и масштабный подарок: художественную композицию из металла в виде стилизованной карты России. На ней можно увидеть все регионы.

Новый арт-объект официально откроют в День народного единства Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Новый арт-объект официально откроют в День народного единстваФото: Галина КОВАЛЕНКО

- Вес арт-объекта около 15 тонн. Монтаж конструкции из металла еще не закончен, и поэтому пока нет точной информации об его массе. Возможно в окончательном варианте и все 18 тонн потянет, - сообщили КП-Крым организаторы фестиваля.

Карта четко разграничена на сегменты-регионы, каждый из которых украшен изделиями кузнецы. Получается, что у каждого субъекта России на арт-объекте есть своего рода визитная карточка.

У каждого региона свой номер. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

У каждого региона свой номер.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все субъекты пронумерованы, как автомобильные номера. Например, 56-ой регион, то есть Оренбуржье украшают колосья пшеницы, знаменитый пуховый платок. А вот «столичный сегмент» будет содержать стилизованную Спасскую башню Кремля.

Крым идет в комплекте с мостом. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Крым идет в комплекте с мостом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Небольшой и даже, можно сказать, миниатюрный Крымский полуостров, если сравнивать с материковой частью России, выковали в комплекте с мостом через Керченский пролив.

Полуостров займет свое место на карте России. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Полуостров займет свое место на карте России.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

К остальным регионам страны, которые уже есть на карте, Крым кузнецы присоединяли очень бережно и осторожно. Крымскому мосту тоже уделили должное внимание.

Карта не просто декоративный элемент, она будет нести и еще чисто функциональную, бытовую, практическую нагрузку: арт-объект задуман, как солнечные часы.

- Из центра карты, на границе Европы и Азии будет установлена ось-гномон (гномон – вертикальный указатель, позволяющий по наименьшей длине его тени (в полдень) определить угловую высоту Солнца. - От авт.), - рассказали организаторы. - Венчает «стрелку» кованая миниатюра Ангела. Вот Ангел-хранитель, день изо дня, следуя за солнцем, и будет пролетать над Россией и указывать астрономическое время на плоскости карты.

Кузнецы подарок Симферополю вручат в торжественной обстановке, в День народного единства, 4 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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