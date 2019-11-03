День народного единства в Симферополе: В центре города открыта фотовыставка
В столице региона появилась новая фотоэкспозиция, приуроченная ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
- Наше министерство подготовило тематическую фотовыставку «Единство народов России», посвященную малочисленным народам России, - сообщил Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи РК. - Выставка отражает их традиции и особенности быта.
На улице Кирова, рядом с государственным академическим музыкальным театром установлены 20 стендов, на которых размещены 40 красочных фотографий.
Жители и гости Симферополя получили отличную возможность узнать больше об истории России и народах, которые здесь живут в нашей стране.
Напоминаем, что КП-Крым подготовила полную программу мероприятий на ноябрьские выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU