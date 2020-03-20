2020-03-20T11:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Швейные фабрики и ателье Крыма начнут выпускать ватно-марлевые повязки

Уже готовы запустить производство предприятия в Судаке, Керчи и Ялте
Анастасия ЖУКОВА
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Одноразовых масок на всех желающих не хватает. Фото: Архив КПОдноразовых масок на всех желающих не хватает. Фото: Архив КП
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Швейные фабрики Крыма начнут шить ватно-марлевые повязки. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

- Швейные фабрики, ателье - в частности, Судак, Керчь, Ялта - они запускают работу для пошива ватно-марлевых повязок, - отметил председатель крымского правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил всем городам и районам составить в ближайшее время планы поставок таких повязок во все учреждения, где есть в них необходимость: чиновникам, работающим с людьми, водителям общественного транспорта и так далее.

- Сколько масок расходуется каждый день, какой запас - все должно быть в плане, на бумаге. Нужно понимать, когда все будут экипированы, чтобы спокойно работать, не разнося заразу, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день нет ни одного человека, у которого бы подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. При этом 16 человек с подозрением на коронавирус находятся в изоляторах инфекционных больниц, еще 212 - на домашнем карантине под наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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