2020-03-22T14:19:41+03:00
Общество

В Египте выгнали из отеля на улицу 10 туристов из Крыма

Отдыхающие не могут улететь домой, потому что отменены авиарейсы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вместо отдыха - уйма проблем!Вместо отдыха - уйма проблем!Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Несколько десятков жителей региона, выехав отдыхать заграницу, попали в непростую ситуацию из-за угрозы распространения короновируса.

- За пределами России сейчас находится 43 крымчанина, - сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Хуже всего пришлось тем, кто отдыхает в Арабской Республике Египет – всего 10 человек, среди которых есть и дети.

Хотя у крымчан турпутевки до 26 марта, но их просто выставили из отеля на улицу, объяснив, что будут дезинфицировать здание из-за опасности заражения короновирусом. Отдыхающим пришлось снять квартиру, потому что цена на отели выросли в разы. Не могут они и улететь, потому что авиарейсы отменены.

- МИД России прорабатывает вопрос эвакуации всех граждан России с данной территории, - отметил вице-премьер.

В правительстве Республики Крым поднят вопрос об оказании финансовой помощи соотечественникам в Египте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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