Профилактика коронавируса в Крыму: Евпаторийский обсерватор готов к использованию
В Крыму готовы к использованию три обсерватора, которые развернули на базе местных гостиниц в Евпатории, Ялте и Керчи.
- Евпаторийский обсерватор готов, на следующей неделе уже начнется полная загрузка. В Керчи - тоже готов к приему, небольшие финансовые средства еще нужны для оснащения, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По ее словам, коек в общей сложности в трех обсерваторах пока достаточно, чтобы поместить под медицинское наблюдение всех, кто в нем нуждается.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания инфекционных боксов на базе бывшей детской больницы в Феодосии, которая уже оснащена согласно требованиям.
- Там у нас будут дополнительные койки специализированные, - отметила Пеньковская.
В настоящее время Роспотребнадзор определяет списки необходимого медицинского персонала для работы в обсерваторах.
СПРАВКА КП
Обсерваторы - временные учреждения для медицинского наблюдения пациентов или граждан на карантине, которые развертываются на базе гостиниц, общежитий, домов отдыха, вокзалов и портовых сооружений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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