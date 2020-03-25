Профилактика коронавируса в Крыму: Евпаторийский обсерватор готов к использованию

25 Март 2020 2020-03-25T11:01:30+03:00

Наталья Пеньковская. руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Фото: Анастасия ЖУКОВА

Еще два аналогичных учреждения для профилактики коронавируса в Крыму планируют запустить в Ялте и в Керчи

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В Крыму готовы к использованию три обсерватора, которые развернули на базе местных гостиниц в Евпатории, Ялте и Керчи.

- Евпаторийский обсерватор готов, на следующей неделе уже начнется полная загрузка. В Керчи - тоже готов к приему, небольшие финансовые средства еще нужны для оснащения, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, коек в общей сложности в трех обсерваторах пока достаточно, чтобы поместить под медицинское наблюдение всех, кто в нем нуждается.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания инфекционных боксов на базе бывшей детской больницы в Феодосии, которая уже оснащена согласно требованиям.

- Там у нас будут дополнительные койки специализированные, - отметила Пеньковская.

В настоящее время Роспотребнадзор определяет списки необходимого медицинского персонала для работы в обсерваторах.

СПРАВКА КП

Обсерваторы - временные учреждения для медицинского наблюдения пациентов или граждан на карантине, которые развертываются на базе гостиниц, общежитий, домов отдыха, вокзалов и портовых сооружений.

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ИСТОЧНИК KP.RU