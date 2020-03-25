В Крыму закрываются кинотеатры, кальянные и ночные клубы

25 Март 2020 2020-03-25T11:49:28+03:00

На время карантина кальян под запретом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На время карантина по коронавирусной инфекции приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других развлекательных заведений. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Такое поручение дано правительством РФ по итогам заседания оперативного штаба.

- Мы предлагаем всем собственникам данных учреждений, у которых будет вынужденный простой, обратиться в Минтрудаи службу занятости по месту нахождения объекта за оказанием помощи, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Мы разработаем комплекс мер по поддержке данного предприятия, и за счет средств федерального бюджета, которые выделены на поддержку рынка труда, поддержим данное предприятие.

Накануне Минэкономики Крыма озвучило меры поддержки малому и среднему бизнесу, чтобы не допустить закрытия предприятий из-за карантина по коронавирусу. Больше всего, по подсчетам Минэкономики РК, пострадают туризм, общепит и торговля.

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ИСТОЧНИК KP.RU