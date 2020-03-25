Крымскому бизнесу обещают погасить убытки от карантина по коронавирусу

Крымскому бизнесу обещают меры поддержки, чтобы не допустить закрытия предприятий из-за карантина по коронавирусу. Больше всего, по подсчетам Минэкономики РК, пострадают туризм, общепит и торговля.

ЖДИТЕ УКАЗА

Все предпринимаемые шаги будут отражены в указе главы республики Сергея Аксенова. Так, арендаторам государственного имущества и земли обещают дать отсрочку на 3 месяца по платежам и не применять штрафные санкции. Тоже самое рекомендовано сделать на муниципальном уровне - ввести отсрочку арендных платежей, но уже до конца года.

- Мы готовим продукт в микрокредитной компании со снижением ставки для пострадавших отраслей, которые будут отражены в указе - туризм, общепит, торговля, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Готовим ходатайство на предоставление поддержки из федерального бюджетна малому бизнесу для погашения убытков связанных с приостановкой деятельности.

Малому бизнесу обещают компенсировать ущерб от отсутствия клиентовФото: Артем КИЛЬКИН

ДОЛГИ НЕ СПИШУТ

Пока же предпринимателям дают отсрочку платежей по основному долгу Крымскому гарантийному фонду, в котором представители малого бизнеса брали займы. По кредитным договорам поблажек не будет, но, возможно, введут субсидии на уплату ежемесячных взносов. Тем более, что центробанк России изменил требования к банкам по созданию резерва и реструктуризации кредитов, увеличив суммы на льготное кредитование малого и среднего бизнеса по России до 675 миллиардов рублей.

- У наших банков есть возможность обратиться за увеличением средств для льготного кредитования предпринимателей, которые сейчас составляют 7,1 миллиардов рублей, - отметила Кивико. - Но мы понимаем, что сейчас вопрос не в льготном кредитовании, а в том,что скорее всего придется реструктуризовать кредиты.

Также Крым обратится в правительство РФ с просьбой продлить режим единого налога на вмененный доход для малого бизнеса хотя бы до 2024 года. В таком случае на муниципальном уровне можно будет корректировать коэффициент налоговой ставки под конкретную ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, муниципалитеты могут снизить ставки на 30-50%.

В отношении крупных работодателей правительство вводит ежедневный мониторинг ситуации, чтобы одномоментно сотни людей не остались без заработка. Таких по Крыму насчитали 38 объектов, где трудятся 500 человек и больше.

КОГО ОСТАВИТЬ ДОМА

По-прежнему не решен вопрос с режимом работы родителей дошколят и младшеклассников. Оставить дома детей без присмотра они не могут, но и делать их заложниками ситуации нельзя.

- Обращаемся перевести родителей на удаленную работу, - пояснила министр образования Валентина Лаврик. - Но 100% родителей не сможем отпустить с работы.

Решения, как родителям оставаться дома с детьми, не теряя при этом заработную плату, в правительстве республики еще предстоит найти. Пока ситуация не выглядит угрожающей. Но если кривая инфицирования пойдет вверх, работодатели должны быть готовы отправлять людей по домам, даже если их служебные обязанности невозможно выполнить дистанционно.

- У нас возможность одна - на четыре недели закрыться дома и между собой не встречаться, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Через четыре недели выйти на улицу и сказать, что ничего нет. Все беды от того, что зараженные или контактные ходят и передают все через руки и так далее.

На режим ухудшения эпидемической ситуации Минобразования совместно с Минсоцзащиты поручено разработать порядок закрытия детских садов и временного перехода на удаленную работу родителей дошколят.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 24 марта 2020 года: Подтверждено 6 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом резко выросло, большинство их них - члены одной семьи (подробнее)

«Я приехал из-за границы, хочу на карантин»: Пошаговая инструкция для крымчан, вернувшихся домой

Всем жителям полуострова, вернувшимся из-за рубежа, предписан 14-дневный карантин. Как его оформлять, расскажет КП-Крым (подробнее)