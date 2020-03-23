2020-03-23T16:38:09+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я приехал из-за границы, хочу на карантин»: Пошаговая инструкция для крымчан, вернувшихся домой

Всем жителям полуострова, вернувшимся из-за рубежа, предписан 14-дневный карантин. Как его оформлять, расскажет КП-Крым
Надежда ДАЦЮК
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Если самочувствие ухудшилось, нужно вызвать врача на домЕсли самочувствие ухудшилось, нужно вызвать врача на домФото: Архив "КП"
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Из-за обострения ситуации по коронавирусу крымчане, как и все россияне, начали возвращаться домой. «Комсомолка» составила пошаговую инструкцию для жителей полуострова, которые вернулись домой.

1. Сообщите о своем прибытии в Роспотребнадзор и Минздрав

Как только вы приехали по месту жительства, нужно сообщить об этом в крымское управление Роспотребнадзора. Сделать это можно по телефонам горячей линии: +7 (978) 919 11 23 или 8 800 555 49 43.

Данные, которые нужно предоставить: место и даты пребывания за рубежом, сведения о месте регистрации и фактического проживания.

Отметим, что у некоторых крымчан возникли проблемы с дозвоном на горячую линию в выходные дни. Также данные можно предоставить в Министерство здравоохранения Крыма с мобильного телефона по номерам 8 800 733 33 34 и 8 800 733 33 12 (телефоны работают с 08.00 до 20.00 в рабочие дни).

2. Изолируйте себя в течение 14 дней

В течение 14 календарных дней нужно изолировать себя в домашних условиях и не контактировать с членами семьи и другими людьми, а также не посещать место работы, учебы и общественные места).

3. При ухудшении самочувствия вызовите врача на дом

Если ваше самочувствие ухудшилось (повысилась температура тела, появился кашель, одышка), необходимо оставаться дома и вызвать терапевта из медицинской организации, к которой вы прикреплены. Врачу нужно сообщить о своем пребывании на территории, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

4. Оформляйте больничный на дому

Согласно указа главы Крыма, оформить больничный лист вам должны на дому, без посещения поликлиники. Для этого нужен аккаунт на сайте Госуслуг.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Крым Сергей Аксенов предложил вводить жесткие санкции в отношении тех крымчан, которые не соблюдают режим самоизоляции. В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что сейчас за нарушителям грозит административный протокол и принудительное помещение под наблюдение в медицинское учреждение или обсерватор. Если же будет установлено, что человек заразил других людей, против него могут ввести уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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