Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 24 марта 2020 года: Подтверждено 6 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Крыму резко увеличилось, подтверждено 6 новых случаев. Все заболевшие недавно вернулись из-за границы. При этом 4 заболевших - члены одной семьи. Они находились в туристическом круизе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также путешествовали на круизном лайнере. Еще два человека вернулись в Крым из Литвы и Бельгии.

Как сообщил в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, у всех заболевших диагнозы подтверждены лабораторно, больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций республики и находятся в отдельных боксах.

- У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения, - уточнил Сергей Аксенов.

Все, с кем контактировали зараженные коронавирусом крымчане, госпитализированы в инфекционные отделения. Более того, даже те, кто общался с ними не близко, находятся под наблюдением врачей.

- Обращаюсь к гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей» линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики, - призвал Аксенов.

Всем гражданам, а особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, следует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. А при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

- Рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной необходимости, - подытожил глава Крыма.

Напомним, первый заразившийся коронавирусом в Крыму - житель Евпатории. Официально о его диагнозе объявили 21 марта.

Мужчина вместе с семьей ездил во Францию, на обратном пути посетил Польшу, а затем через территорию Украины вернулся в Крым. Пункт пропуска он пересек 14 марта на автомобиле, однако о посещении неблагополучных по коронавирусу стран не сообщил, к самоизоляции решил не прибегать.

Только 16 марта у него появились симптомы, и мужчину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Сейчас его состояние - удовлетворительное, идет на поправку.

Перед тем, как попасть в инфекционку, мужчина успел сходить на работу и «забыл» сообщить об этом врачам. Тем не менее, специалисты установили весь круг его общения после возвращения домой - почти 40 человек. Всех, контактировавших с зараженным, медики взяли под наблюдение.

В Республике Крым действует режим повышенной готовности. Граница с Украиной перекрыта, на полуостров могут въехать только граждане РФ с местной пропиской, их всех без исключения отправляют на карантин.

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