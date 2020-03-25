Санаторно-курортное лечение льготников прекращается
Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Крыма будет временно приостановлено. Такое распоряжение готовит правительство России, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
- Это касается и детских, и взрослых санаториев, - отметила она.
Путевки, выданные Фондом соцстраха, будут перенесены на другие даты. По словам вице-премьера, для этого в здравницах определят дополнительные места.
Напомним, для изоляции инфицированных коронавирусом в Крыму определили три отеля - в Евпатории, Ялте и Керчи. Евпаторийский обсерватор готов принимать людей при необходимости уже со следующей недели.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»