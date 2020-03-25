2020-03-25T12:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Санаторно-курортное лечение льготников прекращается

Социальные путевки перенесут на другой срок
Анна КИРИЕНКО
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Санатории временно прекратят принимать по путевкам соцстрахаСанатории временно прекратят принимать по путевкам соцстрахаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Крыма будет временно приостановлено. Такое распоряжение готовит правительство России, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

- Это касается и детских, и взрослых санаториев, - отметила она.

Путевки, выданные Фондом соцстраха, будут перенесены на другие даты. По словам вице-премьера, для этого в здравницах определят дополнительные места.

Напомним, для изоляции инфицированных коронавирусом в Крыму определили три отеля - в Евпатории, Ялте и Керчи. Евпаторийский обсерватор готов принимать людей при необходимости уже со следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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