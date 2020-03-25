Уличным музыкантам Ялты запретили выступать из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T14:54:34+03:00

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В Ялте из-за коронавируса моют дороги и тротуары, а на входе в городскую администрацию дежурят волонтеры медицинского колледжа. Но этим глава курортной столицы Иван Имгрунт ограничиваться не стал.

Как сообщили в пресс-службе администрации, ежедневно всех чиновников проверяют бесконтактным термометром. Тех, у кого температура выше нормы, отправляют домой лечиться. Самих жителей Ялты в администрации пока не ждут.

А вот в городе ежедневно моют дороги и тротуары, а массовые скопления людей запрещены. Даже уличным музыкантам сейчас нельзя собираться вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU