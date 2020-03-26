Новое здание больницы имени Семашко запустят раньше срока из-за угрозы коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T11:19:20+03:00

Врачи сейчас работают в авральном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его планировали открыть летом 2020 года

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Новое здание республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе, который планировали открыть летом 2020 года, из-за угрозы коронавируса запустят раньше.

- В режиме ЧС начинаем запуск больницы Семашко, с федеральным центром позиция согласована, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Сергей Аксенов отметил, что новая больница оборудована в соответствии с самыми современными требованиями, там можно легко оборудовать обсерватор для людей, нуждающихся в медицинском наблюдении: территория уже ограждена, ее легко будет охранять.

- Мы вполне можем использовать ее под конкретные задачи, - отметил глава республики.

Напомним, новое здание главной региональной больницы построили на окраине Симферополя в рамках Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. На строительство потратили более 10 миллиардов рублей, медучреждение рассчитано на 730 коек. Изначально ее планировали открыть в конце 2019 года, но из-за недоработок со стороны подрядчика срок запуска перенесли на июль 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU