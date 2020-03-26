В Симферополе подготовили седьмую горбольницу для приема больных коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T11:40:55+03:00

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше полутора тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Седьмую горбольницу Симферополя подготовили для приема зараженных коронавирусом крымчан, если их количество резко возрастет. О этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- Вчера министерством здравоохранения проработано перепрофелирование 7-й городской больницы Симферополя. Создана маршрутизация. Вчера у нас было совещание со всеми главными внештатными специалистами и главврачами, как будет идти поток больных. Если будет у нас непредвиденная, скажем, аховая ситуация, мы будем готовы в течение 10 дней эту больницу перепрофилировать, - сказал Чемоданов.

Напомним, что в Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше полутора тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU