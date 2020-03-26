Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию

26 Март 2020 2020-03-26T16:03:52+03:00

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Семью крымчан-медиков из четырех человек, застрявших в Египте из-за ситуации по коронавирусу, 27 марта эвакуируют на территорию России. Об этом сообщила Татьяна Букарева.

По ее словам, данные ее семьи появились в списках на эвакуацию только после того, как Татьяна сообщила о проблеме в соцсетях.

- Нас не было в списках на эвакуацию среди россиян до того, как мы не опубликовали в соцсетях информацию о том, что застряли в Египте. И это несмотря на то, что мы дважды отсылали свои паспортные данные в посольство. А уже после этого правительство Крыма взяло нашу ситуацию под свой контроль. Сейчас мы узнали, что завтра нас будут вывозить, - рассказала Татьяна.

Напомним, семья медиков из Крыма отдыхала в Египте с 17 марта. Но 21 марта их выселили из отеля, сообщив, что вводятся ограничительные меры. Покинуть Египет самостоятельно Букаревы не смогли из-за отмены авиарейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU