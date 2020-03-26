2020-03-26T16:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию

Семья Букаревых не могла выехать из Хургады с 21 марта
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: личный архивФото: личный архив
Изменить размер текста:

Семью крымчан-медиков из четырех человек, застрявших в Египте из-за ситуации по коронавирусу, 27 марта эвакуируют на территорию России. Об этом сообщила Татьяна Букарева.

По ее словам, данные ее семьи появились в списках на эвакуацию только после того, как Татьяна сообщила о проблеме в соцсетях.

- Нас не было в списках на эвакуацию среди россиян до того, как мы не опубликовали в соцсетях информацию о том, что застряли в Египте. И это несмотря на то, что мы дважды отсылали свои паспортные данные в посольство. А уже после этого правительство Крыма взяло нашу ситуацию под свой контроль. Сейчас мы узнали, что завтра нас будут вывозить, - рассказала Татьяна.

Напомним, семья медиков из Крыма отдыхала в Египте с 17 марта. Но 21 марта их выселили из отеля, сообщив, что вводятся ограничительные меры. Покинуть Египет самостоятельно Букаревы не смогли из-за отмены авиарейсов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму
Аксенов распустил чиновников Крыма по домам из-за коронавируса
Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников Крыма отложили
Водители троллейбусов Крыма не выдают пассажирам билеты
Коронавирус мимо «Почты Крыма»: У сотрудников нет ни масок, ни дезинфицирующих средств
Все танцуют под Uno-uno: В Крыму поддержали участников Евровидения флешмобом
В Симферополе подготовили седьмую горбольницу для приема больных коронавирусом
Глава Крыма поручил санаториям спрашивать у иностранцев справку об отсутствии коронавируса
Новое здание больницы имени Семашко запустят раньше срока из-за угрозы коронавируса
На карантине всем по МРОТ: Временно оставшимся без работы компенсируют только минимальную зарплату
МВД предлагает запретить крымским детям гулять в супермаркетах и магазинах
В Крыму больше полутора тысяч человек находятся под меднаблюдением по корнавирусу
В Крыму временно отменили льготы на проезд для профилактики коронавируса
В Крыму раньше времени стартовал сбор урожая садовой земляники
Спикер крымского парламента: «Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине»
Казаки и полиция начнут проверку самоизоляции граждан на карантине
В Крыму до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах
Где в Симферополе и Симферопольском районе не будет воды 26 марта
Крымчанам рассказали, как правильно дезинфицировать телефон
Саки вошли в топ-5 популярных курортов для отдыха в мае
Погода в Крыму на 26 марта: До +13 градусов и облачно