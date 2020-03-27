В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
Многофункциональный медицинский центр им. Семашко в Симферополе готовы открыть через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
- В течении двух недель мы готовы ее развернуть, - отметил министр. - Из Новороссийска уже выезжает кислород. Вчера эти работы проработали.
Напомним, на прошлом заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что медцентр имени Семашко в Симферополе из-за угрозы коронавируса готовы открыть раньше времени.
Ранее его планировалось ввести в строй в июле 2020 года. Строительство обошлось в 10 миллиардов рублей, деньги выделили из федерального бюджета. Больница рассчитана на 730 коек.
По состоянию на 27 марта под наблюдением медиков находится более 2000 крымчан с подозрением на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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