2020-03-27T10:45:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели

По состоянию на 27 марта, под наблюдением медиков находится более двух тысяч жителей республики
Диана БЕЛАЯ
Поделиться:
Новый многофункциональный центр им. Семашко.Новый многофункциональный центр им. Семашко.
Изменить размер текста:

Многофункциональный медицинский центр им. Семашко в Симферополе готовы открыть через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- В течении двух недель мы готовы ее развернуть, - отметил министр. - Из Новороссийска уже выезжает кислород. Вчера эти работы проработали.

Напомним, на прошлом заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что медцентр имени Семашко в Симферополе из-за угрозы коронавируса готовы открыть раньше времени.

Ранее его планировалось ввести в строй в июле 2020 года. Строительство обошлось в 10 миллиардов рублей, деньги выделили из федерального бюджета. Больница рассчитана на 730 коек.

По состоянию на 27 марта под наблюдением медиков находится более 2000 крымчан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на ближайшие две недели отменили льготный проезд в общественном транспорте
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более двух тысяч человек
В Крыму на следующей неделе будет закрыт прием абонентов в коммунальных службах
В евпаторийский обсерватор начнут отправлять людей уже в ближайшие дни
Крымский драмтеатр им. Горького вошел в ТОП самых красивых архитектурных сооружений
В Симферополе новую больницу имени Семашко откроют через две недели
В Госкомрегистре Крыма всем сотрудникам на входе будут измерять температуру
На крымских автостанциях продлен пропускной режим
КФУ закрывает для посещения все общественные места, включая ботсад
Погода в Крыму на 27 марта: ветер и тепло до +14
Крым оказался одним из лучших регионов для виртуальных туров
На трассе «Таврида» в пятницу меняют схему движения около села Горностаевка
У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика
В Симферополе из-за коронавируса закроют аттракционы и зооуголок
В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество
Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет
Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички
«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе
Севастопольские детсады переведут на свободное посещение на следующей неделе
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму