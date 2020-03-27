2020-03-27T11:12:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса

На полуостров доставят дополнительные тесты
Анастасия ЖУКОВА
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Крым получит новые тесты на коронавирусКрым получит новые тесты на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму на следующей неделе появится новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.

- У нас будет новая лаборатория и дополнительные тесты, которые в течение двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие, - рассказал Аксенов.

Он отметил, что ориентировочная дата запуска новой лаборатории - среда, 1 апреля.

Новую лабораторию развернут на базе Республиканской детской клинической больницы, расположенной в Симферополе.

Напомним, в Крыму за последние сутки число заболевших выросло вдвое, теперь официально подтверждено 14 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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