В Крыму появится новая лаборатория для выявления коронавируса
В Крыму на следующей неделе появится новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.
- У нас будет новая лаборатория и дополнительные тесты, которые в течение двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие, - рассказал Аксенов.
Он отметил, что ориентировочная дата запуска новой лаборатории - среда, 1 апреля.
Новую лабораторию развернут на базе Республиканской детской клинической больницы, расположенной в Симферополе.
Напомним, в Крыму за последние сутки число заболевших выросло вдвое, теперь официально подтверждено 14 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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