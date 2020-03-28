2020-03-28T11:08:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Гость отеля «Ялта-Интурист» поедет в обсерватор - проверяться на коронавирус

Он пробудет там 14 дней
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В обсерваторе постояльцу отеля придется провести две неделиВ обсерваторе постояльцу отеля придется провести две неделиФото: Андрей АБРАМОВ
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Гостя отеля «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор, развернутый на базе одного из евпаторийских санаториев.

- Ситуация разрешилась, человек поедет в обсерватор сегодня на предусмотренный действующим законодательством срок [14 дней] - до установления окончательного решения по данному случаю, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса.

В обсерватор помещаются граждане, не проявляющие никаких симптомов, которые прибыли из-за границы или контактировали с зараженными. В случае, если тесты на коронавирус дают положительный результат, человека перемещают в больницу.

Как сообщалось, с 28 мата по указу главы Крыма Сергея Аксенова закрыты все объекты размещения на полуострове. Они не будут работать до 1 июня.

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Продолжают функционировать только предприятия жизнеобеспечения, органы власти, СМИ или организации, которые могут работать в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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