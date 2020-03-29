Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более 2600 человек

29 Март 2020 2020-03-29T11:13:58+03:00

Лаборатория за последние сутки провела две сотни исследований на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2620 человек, из них 65 - в стационаре инфекционных больниц, а 10 - в обсерваторе. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Заражение Covid-19 на сегодняшний день подтвердили у 15 человек в республике. Последний зараженный - медик, который осматривал зараженного гражданина, не соблюдавшего карантин.

- Два человека из 15 - в состоянии средней степени тяжести, у остальных - бессимптомно, - сообщил замминистра.

Напомним, у одного из зараженных развилась пневмония.

По словам Антона Лясковского, с наблюдения снято 285 человек, у которых не подтвердился диагноз.

За последние сутки, согласно данным Роспотребнадзора, проведено порядка 180 исследований на коронавирусную инфекцию.

ВАЖНО

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать дом и сообщать о себе на горячие линии 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 (Минздрав) и +7978-919-11-23 (Роспотребнадзор).

ИСТОЧНИК KP.RU