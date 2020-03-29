Лидер Меджлиса* потребовал перекрыть Крымский мост

29 Март 2020 2020-03-29T14:36:27+03:00

Рефат Чубаров считает, что на полуостров из Москвы прибудет множество людей, спасаясь от коронавируса

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Глава Меджлиса* крымско-татарского народа Рефат Чубаров потребовал закрыть Крымский мост, чтобы не допустить массового наплыва зараженных коронавирусом жителей российских мегаполисов.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крупных городах России — и в частности в Москве, стремительно ухудшается. Не исключено, что на днях власти могут ужесточить порядок въезда и выезда из столицы.

- Часть жителей российских мегаполисов, в частности Москвы, будут искать временное убежище подальше от Москвы. Не исключено, что в Крыму. Поскольку вирус не выбирает свои жертвы местные власти должны срочно принять решение закрыть проезд транспорта и людей по Крымскому мосту, - написал Рефат Чубаров в своей странице в Facebook.

Напомним, всего в Республике Крым заболели новой коронавирусной инфекцией 15 человек, 14 из них побывали за границей (ОАЭ, Литва, Бельгия, Франция и т.д.) и привезли инфекцию оттуда.

* Организация запрещена на территории Российской Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU