Помогают ли при коронавирусе имбирь и парацетамол

31 Март 2020 2020-03-31T19:00:34+03:00

Имбирь в Крыму подорожал до 5000 рублей за килограмм Фото: Евгений БОНДАРЕНКО

Главный детский инфекционист Минздрава Крыма рассказала, как поддержать иммунитет во время эпидемии

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Каких мер стоит придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом, а какие – всего лишь миф? Главный детский инфекционист Минздрава Крыма Людмила Прокудина рассказала, как поддержать иммунитет во время эпидемии.

По ее словам, главное правило – самоизоляция.

- Самое важное при любом заболевании – хороший иммунитет. С возрастом он снижается. Чтобы его поддержать, необходимо правильно питаться, соблюдать режим отдыха, избегать контактов с больными людьми и переохлаждения, - отметила главный внештатный специалист.

Если вы обнаружили симптомы ОРВИ, Людмила Прокудина не рекомендует заниматься самолечением. Так, парацетамол – всего лишь жаропонижающее, а не вакцина против коронавируса. Ни имбирь, ни алкоголь целебной силы тоже не имеют.

- Пользующийся сейчас популярностью среди населения корень имбиря не является панацеей от инфекционных заболеваний. Что касается употребления спиртосодержащих жидкостей, то внедряясь в организм, вирус занимает внутриклеточную позицию, а спирт внутрь клетки не проникает, - объяснила заведующая.

При первых признаках заболевания крымчанам рекомендуют сразу же вызывать врача. Доктор поставит диагноз и назначит правильное лечение.

Тем временем из-за ажиотажного спроса корень имбиря в Крыму резко подорожал аж в 10 раз. Теперь килограмм стоит 4-5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU