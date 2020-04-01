2020-04-01T11:07:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Двух пассажиров судна, которое зашло в Ялту из Греции, поместят в обсерватор

Направлять под наблюдение теперь будут всех, кто приехал из-за рубежа
Анастасия ЖУКОВА
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Ялтинский порт. Фото: Humans of Yalta / FacebookЯлтинский порт. Фото: Humans of Yalta / FacebookФото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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Из Ялты двух граждан РФ, побывавших в Греции, доставят в евпаторийский обсерватор для профилактики коронавирусной инфекции.

- У нас сейчас решается вопрос по Ялтинскому морпорту. Прибыло судно под флагом Российской Федерации, оно было в Греции. На борту - два гражданина РФ. После досмотра их направят в обсерватор, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Кроме того, она сообщила, что всех граждан, которые прибывают из-за рубежа, теперь будут направлять в обсерватор прямо из пункта пропуска.

Также помещают в обсерватор всех, кто нарушил режим домашней самоизоляции. Таких в Крыму уже трое.

В настоящее время в республике развернули один обсерватор в Евпатории, еще два вскоре введут в строй в Ялте и Керчи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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