Двух пассажиров судна, которое зашло в Ялту из Греции, поместят в обсерватор
Из Ялты двух граждан РФ, побывавших в Греции, доставят в евпаторийский обсерватор для профилактики коронавирусной инфекции.
- У нас сейчас решается вопрос по Ялтинскому морпорту. Прибыло судно под флагом Российской Федерации, оно было в Греции. На борту - два гражданина РФ. После досмотра их направят в обсерватор, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
Кроме того, она сообщила, что всех граждан, которые прибывают из-за рубежа, теперь будут направлять в обсерватор прямо из пункта пропуска.
Также помещают в обсерватор всех, кто нарушил режим домашней самоизоляции. Таких в Крыму уже трое.
В настоящее время в республике развернули один обсерватор в Евпатории, еще два вскоре введут в строй в Ялте и Керчи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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