В Керчи закрыли для посещения парки, скверы и детские площадки

2 Апр 2020 2020-04-02T10:40:58+03:00

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В Керчи для населения ограничили посещение скверов, парков, общественных зон. Также это касается детских и спортивных площадок. Такое решение приняли на заседании городского штаба по профилактике коронавируса.

- Детские и спортивные площадки, зоны отдыха в ближайшее время обнесут сигнальными лентами, тем самым ограничив их посещение для керчан и гостей города. Усиленные меры приняты с целью недопущения распространения коронавируса в городе, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, городские власти подчеркнули, что жителям необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции. Не нужно лишний раз выходить из дома и максимально сократить поездки на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU