В Керчи закрыли для посещения парки, скверы и детские площадки
В Керчи для населения ограничили посещение скверов, парков, общественных зон. Также это касается детских и спортивных площадок. Такое решение приняли на заседании городского штаба по профилактике коронавируса.
- Детские и спортивные площадки, зоны отдыха в ближайшее время обнесут сигнальными лентами, тем самым ограничив их посещение для керчан и гостей города. Усиленные меры приняты с целью недопущения распространения коронавируса в городе, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Кроме того, городские власти подчеркнули, что жителям необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции. Не нужно лишний раз выходить из дома и максимально сократить поездки на общественном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU