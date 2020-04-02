Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 апреля 2020 года: Всем крымчанам предписали сидеть дома до конца недели
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.
КРЫМ ПЕРЕШЕЛ НА РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
На полуострове со 2 апреля начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
До 6 апреля все без исключения жители полуострова должны находиться дома. Покидать место жительства можно только чтобы дойти до ближайшего магазина или аптеки. Можно выгуливать домашних животных, однако не далее, чем в 100 метрах от вашего места жительства.
Тем, кто продолжает трудиться (а это весьма ограниченный список предприятий и учреждений), можно ходить на работу, но со справкой установленного образца, которую должен выдать работодатель.
А тем, кому уже есть 65 и более, предписано сидеть дома до 14 апреля.
В СИМФЕРОПОЛЕ ОТСРОЧАТ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Власти крымской столицы отсрочат арендную плату для малого и среднего бизнеса по договорам аренды муниципального имущества.
- Предусмотрена возможность отсрочки по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня текущего года при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя до 1 мая, - сообщил замглавы города Владимир Паринов.
Пеню за просрочку начислять не будут.
ВСЕ СТРОЙКИ ПРЕКРАТЯТСЯ
До конца недели, 6 апреля, в Крыму прекратят все стройки.
Ограничение не коснется трассы "Таврида" и работ по капитального ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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