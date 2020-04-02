2020-04-02T10:09:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 апреля 2020 года: Всем крымчанам предписали сидеть дома до конца недели

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Крыму на 2 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Выгуливать собак можно, но не дальше 100 метров от домаВыгуливать собак можно, но не дальше 100 метров от домаФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

КРЫМ ПЕРЕШЕЛ НА РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

На полуострове со 2 апреля начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

До 6 апреля все без исключения жители полуострова должны находиться дома. Покидать место жительства можно только чтобы дойти до ближайшего магазина или аптеки. Можно выгуливать домашних животных, однако не далее, чем в 100 метрах от вашего места жительства.

Тем, кто продолжает трудиться (а это весьма ограниченный список предприятий и учреждений), можно ходить на работу, но со справкой установленного образца, которую должен выдать работодатель.

А тем, кому уже есть 65 и более, предписано сидеть дома до 14 апреля.

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТСРОЧАТ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Власти крымской столицы отсрочат арендную плату для малого и среднего бизнеса по договорам аренды муниципального имущества.

- Предусмотрена возможность отсрочки по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня текущего года при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя до 1 мая, - сообщил замглавы города Владимир Паринов.

Пеню за просрочку начислять не будут.

ВСЕ СТРОЙКИ ПРЕКРАТЯТСЯ

До конца недели, 6 апреля, в Крыму прекратят все стройки.

Ограничение не коснется трассы "Таврида" и работ по капитального ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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