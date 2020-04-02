«Он даже не кашляет»: Обвиняемый в нарушении карантина житель Крыма настаивает на своей невиновности

30 марта стало известно, что в Крыму возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина. Якобы один из зараженных коронавирусом наплевал на режим самоизоляции и пошел на обследование в клинику. Там мужчина, который накануне вернулся из-за границы, передал вирус врачу. Этот случай заражения Covid-19 был первым «не завозным» на полуострове. Вот только сам обвиняемый не верит, что стал разносчиком коронавируса. Более того, мужчина уверен, что он полностью здоров.

Защитой крымчанина занимается адвокат Артем Пепа. Информацией о своем клиенте юрист делится неохотно, опасаясь навредить не только следствию, но и самому подзащитному. Город проживания и имя обвиняемого адвокат также не называет, но уверяет, что режим самоизоляции мужчина не нарушал.

- В Крым он приехал после посещения одной из стран Востока. Ее нет в перечне неблагополучных по коронавирусу стран, - говорит юрист.

Когда именно мужчина приехал на полуостров, и при каких обстоятельствах обратился к врачам - остается тайной. Известно, что ему был сделан один анализ на наличие коронавируса, который дал положительный результат.

Далее под обследование попали четыре члена семьи подозреваемого, среди которых есть человек возрастной группы 65+, наиболее подверженной риску.

- Каждому из них сделали два теста на Covid-19. Все результаты были отрицательными. Они абсолютно здоровы. При этом моему клиенту второй анализ не сделали до сих пор, но уже поместили его на лечение в одну из больниц Крыма, - рассказывает адвокат Пепа.

Связь с юристом обвиняемый поддерживает по телефону:

- Говорит, что абсолютно здоров и даже не кашляет. Он один в палате, его состояние хорошее. В скором времени ему обещают сделать повторные анализы и решить вопрос с необходимостью дальнейшего лечения.

На лечении находится и сотрудник медицинского центра, которого якобы и заразил мужчина.

- И в этом есть некоторая проблема: каждый из них должен пробыть под наблюдением медиков еще какое-то время. Но даже после этого с ними будет нельзя проводить следственные действия. Так что дело, скорее всего, затянется, - говорит Артем Пепа.

По словам адвоката, кто и кого заразил коронавирусом на самом деле - еще предстоит выяснить:

- Под вопросом сам факт того, что мой клиент был носителем коронавируса. Пока анализы говорят, что он здоров, но ему уже вменяют уголовное дело.

Заметим, что мужчину обвиняют по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Максимальное наказание - до одного года лишения свободы.

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