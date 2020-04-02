Полиция установила сетевого дезинформатора о заболевших коронавирусом в Евпатории
Полиция установила личность дезинформатора, который в соцсетях сообщил о пяти заболевших в селе Уютное под Евпаторией. За распространение ложной информации ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч.
- Лицо найдено, составлен протокол, – сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин. - После сбора всех материалов они будут переданы в суд.
Также в Евпатории полицейские составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Нарушитель не единожды игнорировал запрет на работу объектов, не связанных с жизнеобеспечением и продажей продуктов питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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