Экс-начальница жилсервиса в Симферополе заработала миллион на фиктивных договорах

3 Апр 2020 2020-04-03T21:37:39+03:00

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Бывшая начальница отдела МУП «Железнодорожный жилсервис» присвоила около 1 миллиона рублей, составляя фиктивные договоры по обслуживанию домов.

По информации пресс-службы Главного следственного управления Следкома РФ по РК и Севастополю, мошенница заключила 31 фиктивный договор за три года (2016 - 2019).

Документы дама оформляла с родственниками и знакомыми, которые о мошенничестве не знали.

Предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 млн. рублей. Примерно миллион из них присвоила злоумышленница.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю.

В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU