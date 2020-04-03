На социальные выплаты для крымчан направили больше денег

3 Апр 2020 2020-04-03T22:35:04+03:00

Денег на социальные выплаты выделяют все больше Фото: Анастасия ЖУКОВА

Показатели прошлого года превысили на полмиллиона

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Несмотря на меры профилактики коронавируса, финансовое обеспечение крымчан, нуждающихся в особой социальной защите, улучшается, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Крым.

- Из года в год наблюдается устойчивый рост социальных выплат крымчанам, - отметила министр финансов РК Ирина Кивико.

На социальные выплаты для крымчан уже направили 3,1 миллиарда рублей, что почти на полмиллиона больше показателя прошлого года.

Министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что из 13,7 миллиарда рублей, предусмотренных для социальных выплат в 2020 году, уже выделено 22% годовой суммы.

По итогам I квартала 2020 года из республиканского бюджета выделили 1,9 миллиарда рублей, из федерального — 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, из-за режима всеобщей изоляции все соцслужбы перешли на дистанционный режим. Продлевают выплату пособий автоматически, без заявлений. За новыми выплатами следует обращаться по телефону и на электронные адреса.

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ИСТОЧНИК KP.RU