Торговые центры Симферополя снизят цену за аренду
Четыре крупных торговых центра Симферополя готовы снизить аренду для предпринимателей, которые держат торговые точки на их территории, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
По ее словам с пониманием к сложившейся ситуации во время режима всеобщей изоляции отнеслось руководство торговых центров: «Южная галерея», «Меганом», «ФМ» и «Центрум».
Напомним, в Крыму до нормализации эпидемиологической обстановки закрыли практически все торговые точки, развлекательные заведения. Кафе и рестораны могут работать только на вынос или осуществлять доставку на дом, поэтому по сути в крупных ТРЦ Симферополя из десятков арендаторов по сути работают единицы: продуктовые супермаркеты, аптеки и магазины с хозтоварами первой необходимости. Но даже у них количество посетителей серьезно упало, ведь гражданам разрешили выходить из дома только до ближайшего магазина.
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ИСТОЧНИК KP.RU