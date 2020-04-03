2020-04-03T22:30:25+03:00
Экономика

Торговые центры Симферополя снизят цену за аренду

Во время карантина пойдут навстречу предпринимателям
Анна БУГОРКОВА
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Все ТРЦ сейчас пустуютВсе ТРЦ сейчас пустуютФото: Анастасия ЖУКОВА
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Четыре крупных торговых центра Симферополя готовы снизить аренду для предпринимателей, которые держат торговые точки на их территории, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По ее словам с пониманием к сложившейся ситуации во время режима всеобщей изоляции отнеслось руководство торговых центров: «Южная галерея», «Меганом», «ФМ» и «Центрум».

Напомним, в Крыму до нормализации эпидемиологической обстановки закрыли практически все торговые точки, развлекательные заведения. Кафе и рестораны могут работать только на вынос или осуществлять доставку на дом, поэтому по сути в крупных ТРЦ Симферополя из десятков арендаторов по сути работают единицы: продуктовые супермаркеты, аптеки и магазины с хозтоварами первой необходимости. Но даже у них количество посетителей серьезно упало, ведь гражданам разрешили выходить из дома только до ближайшего магазина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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