2020-04-04T11:12:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В понедельник ялтинский обсерватор начнет принимать людей

Здание, оборудованное по всем требованиям безопасности, рассчитано на 76 мест
Анна БУГОРКОВА
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Обсерватор готов принимать людейОбсерватор готов принимать людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С понедельника в Ялте начнет работать обсерватор для профилактики распространения коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Учреждение оборудовали в отдельно стоящем здании одного их городских пансионатов в соответствии со всеми требованиями безопасности. Обсерватор рассчитан на 76 мест.

- Возраст граждан не имеет значения. При необходимости в обсерватор могут быть изолированы целые семьи. Прежде всего, это те люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой и быстрыми темпами распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, здесь будут изолированы те, кто имел контакты с носителями вируса. Каждый пациент будет размещен в отдельной комнате с гигиеническим покрытием, - разъяснил Иван Имгрунт.

На днях в обсерватор прибудет комиссия противочумной станции и специалисты Минздрава, который проведут подобный инструктаж. Штат сотрудников будет насчитывать 20 человек, на каждой смене — по два врача, медицинские и санитарные сестры.

Иван Имгрунт напомнил, что обсерватор — это не инфекционное отделение и там будут находиться только граждане, которым, по тем или иным причинам, необходимо пройти двухнедельный изоляционный период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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