Полиция разыскивает жительницу Феодосии, пропавшую без вести в свой день рождения

4 Апр 2020 2020-04-04T11:23:26+03:00

Крымчанка ушла из дома 7 февраля и не вернулась

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Полиция ищет пропавшую без вести 41-летнюю Елену Алексеевну Муратову (1979 года рождения).

Как рассказали в пресс-службе МВД, женщина вышла из дома в свой день рождения 7 февраля и домой не вернулась. Куда она ушла - неизвестно.

Елена Муратова. Пропала без вести

Особые приметы: 40 лет; рост примерно 164 см; среднего телосложения; волосы темно-русые, прямые, до плеч; глаза серые; уши прилегающие.

Была одета в шапку синего цвета с надписью «Адидас», синюю болоньевую куртку, черные брюки.

Все, кто что-либо знает о местонахождении Елены Муратовой, могут сообщить об этом по телефону 102 или 9-12-57 (9-12-90, +79788739464).

ИСТОЧНИК KP.RU