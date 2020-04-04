Полиция разыскивает жительницу Феодосии, пропавшую без вести в свой день рождения
Полиция ищет пропавшую без вести 41-летнюю Елену Алексеевну Муратову (1979 года рождения).
Как рассказали в пресс-службе МВД, женщина вышла из дома в свой день рождения 7 февраля и домой не вернулась. Куда она ушла - неизвестно.
Елена Муратова. Пропала без вести
Особые приметы: 40 лет; рост примерно 164 см; среднего телосложения; волосы темно-русые, прямые, до плеч; глаза серые; уши прилегающие.
Была одета в шапку синего цвета с надписью «Адидас», синюю болоньевую куртку, черные брюки.
Все, кто что-либо знает о местонахождении Елены Муратовой, могут сообщить об этом по телефону 102 или 9-12-57 (9-12-90, +79788739464).
ИСТОЧНИК KP.RU