Крымский работодатель пойдет под суд за то, что не платил зарплату

4 Апр 2020 2020-04-04T11:29:32+03:00

Руководителю грозит до трех лет тюрьмы

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В прокуратуру Киевского района Симферополя обратились сотрудники одного из предприятий города. С июня по декабрь 2019 года 8 человек на получали заработную плату.

Задолженность перед работниками составила 330 тысяч рублей. При этом работодатель, сообщает прокуратура РК, имел для этого достаточно средств, которые тратил на другие цели.

По материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Еси руководителя признают виновным, ему грозит от 100 до 500 тысяч штрафа или даже до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU