В Керчи «бдительная» гражданка не давала энергетикам работать из-за коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T11:41:36+03:00

Энергетики работают в любых условиях, и во время пандемии тоже Фото: Анастасия ЖУКОВА

Полтора часа без электричества оставались более трех тысяч потребителей и объекты жизнеобеспечения

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Сфера энергетики продолжает работать. Все плановые работы отменены, но аварийные бригады выезжают на место при необходимости.

Однако, отдельные граждане работу «Крымэнерго» жизненно важной не считают. За период действия режима всеобщей самоизоляции второй раз сотрудникам препятствуют в выполнении ремонтных работ.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, во время первого инцидента 25 марта при замене опор на одной из улиц Симферополя был избит электромонтер городского РЭС.

Второй инцидент 2 апреля произошел в Керчи. Местная жительница мешала бригаде Керченского РЭС, мотивируя свои действия запретом на проведение работ во время карантина.

Из-за сильного ветра обломилась ветка и нависла над проводами воздушной линии ВЛ 6 кВ. Без электроэнергии могло остаться более 3000 потребителей Керчи, в том числе и объекты жизнеобеспечения: насосная водоканала и котельная.

Недовольная гражданка вызвала полицию. Работы возобновились только после того, как полицейские получили разъяснения от начальника Керченского РЭС. Керчане провели без света полтора часа.

На предприятии подчеркивают, что все члены бригады РЭС соблюдали правила профилактики при коронавирусе: были в перчатках, масках, и прошли проверку температуры тела и необходимые инструктажи.

ГУП РК «Крымэнерго» призывает граждан не чинить препятствий энергетикам, выполняющим свою работу. Большинство сотрудников ГУП РК «Крымэнерго» (электромонтеры, ремонтные бригады и другие специалисты) не могут работать удаленно даже при пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU