Во время самоизоляции крымчане смогут оформить пособие по безработице в Центре занятости

5 Апр 2020 2020-04-05T15:59:08+03:00

Пособие можно будет оформить, если заранее подать заявку на прием. Фото: Shutterstock

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Органы труда и социальной защиты муниципальных образований Крыма, а также подразделения Центра занятости с 6 апреля будут принимать граждан по предварительной записи. Об этом заявила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Тем, кто потерял работу, в том числе трудился неофициально, необходимо обратиться в территориальные подразделения Центра занятости для постановки на учет в качестве безработного и оформления пособия по безработице. Обращаю внимание работодателей на необходимость внесения данных о работе организации на Портале «Работа в России» для оказания в дальнейшем помощи в рамках Государственной программы труда и занятости, – подчеркнула вице-премьер.

Все меры социальной поддержки, которые уже оказывают крымчанам, продлят без дополнительных заявлений, граждане вовремя получат все выплаты, отметила Елена Романовская. С подробной информацией об изменениях работы органов труда и социальной защиты, а также ГКУ РК «Центр занятости» можно ознакомиться на официальных сайтах предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU