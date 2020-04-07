Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 7 апреля 2020: На улицах появилось больше людей
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 7 апреля 2020 составил 3,4. Это на 0,3 ниже, чем 6 апреля, как показывает карта самоизоляции от Яндекса по городам России.
Так, большинство симферопольцев находится дома. Сервис обновляется ежедневно, показывая, в каких городах России живут более или менее дисциплинированные люди.
В типичный день до коронавируса, для сравнения, индекс самоизоляции в крымской столице составлял 0,3.
Фото: https://yandex.ru/
Яндекс рассчитывает индекс самоизоляции, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей.
Напомним, в Крыму, как и по всей России, режим всеобщей самоизоляции продлен до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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