2020-04-07T19:18:24+03:00
Происшествия

Ялтинец присвоил 8 миллионов рублей из госбюджета и отделался штрафом в 100 тысяч

Мужчина получил деньги за услуги, которые не оказывал
Анна БУГОРКОВА
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Мужчина получил деньги за услуги по перевозке граждан, которые не оказывалМужчина получил деньги за услуги по перевозке граждан, которые не оказывалФото: Анастасия ЖУКОВА
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Житель Ялты получил уголовный срок за мошенничество. Мужчина получил бюджетные средства в размере 8 миллионов рублей как компенсацию юридическому лицу за предоставленные услуги по перевозке отдельных категорий граждан регулярным маршрутам в городе Ялте.

Однако сам мошенник таких услуг не оказывал, а документы подделал.

Суд признал ялтинца виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Правда, наказание применили условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, житель Ялты заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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