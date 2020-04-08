Коронавирус в Крыму: Под медицинским наблюдением находятся 2837 человек

8 Апр 2020 2020-04-08T10:37:57+03:00

Под медицинским наблюдением - почти три тысячи крымчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С учета сняли 125 граждан, у которых не подтвердились подозрения на коронавирус

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Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2837 человек, у которых подозревают коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

По его словам, с учета за последние сутки сняли 125 человек, а поставили - 62.

В обсерваторах находятся 20 человек.

Тем временем 16 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, по-прежнему проходят лечение в стационарах разных больниц полуострова.

- Тяжелых у нас нет, - отметил Чемоданов.

Напомним, с 7 апреля власти ввели в строй ялтинский обсерватор, готовятся к расширению евпаторийского.

За сутки на полуострове подтвердили заражение коронавирусом еще у одного жителя Крыма, который побывал в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU