Коронавирус в Крыму: Под медицинским наблюдением находятся 2837 человек
Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2837 человек, у которых подозревают коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
По его словам, с учета за последние сутки сняли 125 человек, а поставили - 62.
В обсерваторах находятся 20 человек.
Тем временем 16 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, по-прежнему проходят лечение в стационарах разных больниц полуострова.
- Тяжелых у нас нет, - отметил Чемоданов.
Напомним, с 7 апреля власти ввели в строй ялтинский обсерватор, готовятся к расширению евпаторийского.
За сутки на полуострове подтвердили заражение коронавирусом еще у одного жителя Крыма, который побывал в Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU