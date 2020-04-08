Крымский университет сможет проводить тесты на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T12:32:53+03:00

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Крымский федеральный университет подал заявку на получение лицензии для работы лаборатории вуза.

Как сообщил проректор университета по научной деятельности Анатолий Кубышкин, после этого там смогут проводить тесты на коронавирус.

- Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения ПЦР-исследований, у нас есть квалифицированный персонал. В зависимости от ситуации, после получения лицензии мы сможем проводить диагностические исследования на выявление коронавируса, - отметил он.

В сутки специалисты смогут проводить 500-700 тестов.

Напомним, в Крыму заработала еще одна государственная лаборатория по тестированию на коронавирус. В первую очередь там сдадут анализы на вирус медицинские работники.

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ИСТОЧНИК KP.RU