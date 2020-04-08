Крымский университет сможет проводить тесты на коронавирус
Крымский федеральный университет подал заявку на получение лицензии для работы лаборатории вуза.
Как сообщил проректор университета по научной деятельности Анатолий Кубышкин, после этого там смогут проводить тесты на коронавирус.
- Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения ПЦР-исследований, у нас есть квалифицированный персонал. В зависимости от ситуации, после получения лицензии мы сможем проводить диагностические исследования на выявление коронавируса, - отметил он.
В сутки специалисты смогут проводить 500-700 тестов.
Напомним, в Крыму заработала еще одна государственная лаборатория по тестированию на коронавирус. В первую очередь там сдадут анализы на вирус медицинские работники.
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ИСТОЧНИК KP.RU