Власти Крыма не готовы обеспечить всех медиков противочумными костюмами

8 Апр 2020 2020-04-08T14:53:54+03:00

Противочумных костюмов на всех медиков не хватит Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Крыма не готовы обеспечить всех медработников противочумными костюмами. Республика ждет поставки 127 тысяч одноразовых масок, а пока их нет, медики пользуются многоразовыми масками собственного изготовления - весь мир испытывает дефицит.

- Отдельные медицинские работники предъявляют претензии по обеспечению практически противочумными костюмами для принятия пациентов, - посетовала вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Это сегодня невозможно выполнить однозначно, потому что не все медицинские работники принимают больных с ковидными заболеваниями.

По словам вице-премьера, одноразовыми костюмами, в первую очередь, обеспечивают Центр медицины катастроф, инфекционные больницы и обсерваторы. Все остальные медицинские работники пользуются защитными масками и перчатками.

Напомним, очаг коронавирусной инфекции может возникнуть в городской больнице Армянска. Туда поступил пациент с высокой вероятностью инфицирования, поскольку Covid-19 подтвержден у его родственницы, которая вернулась в Крым из Москвы. Все 124 человека персонала и пациентов больницы в течение 14 дней останутся в здании. При возникновении новых случаев срок изоляции каждый раз будет продлеваться еще на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU