2020-04-08T18:34:33+03:00
Общество

Крымчане могут оплатить коммунальные услуги не выходя из дома

Рассчитаться можно картами без комиссии
Анна БУГОРКОВА
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Оплатить коммунальные услуги проще онлайнОплатить коммунальные услуги проще онлайнФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Потребители жилищно-коммунальных услуг могут оплатить их дистанционно через личный кабинет, напоминают в МинЖКХ РК. Расчет доступен для владельце карт МИР, VISA, MasterCard, комиссия не взимается.

Также в личном кабинете можно узнать сумму задолженности за услуги, размер ежемесячных начислений по лицевому счету, сведения о приборах учета (при их наличии) и ввести показания.

Абоненты ГУП РК «КР ЕИРЦ» могут оплатить взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД и услугу по вывозу ТКО при помощи интернет-банкинга.

Информация о способах оплаты онлайн доступна на официальных сайтах предприятий.

Напомним, что на дистанционную работу перешли большинство клиентских служб, учреждений и ведомств, в том числе - ГИБДД Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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