Крымчане могут оплатить коммунальные услуги не выходя из дома
Потребители жилищно-коммунальных услуг могут оплатить их дистанционно через личный кабинет, напоминают в МинЖКХ РК. Расчет доступен для владельце карт МИР, VISA, MasterCard, комиссия не взимается.
Также в личном кабинете можно узнать сумму задолженности за услуги, размер ежемесячных начислений по лицевому счету, сведения о приборах учета (при их наличии) и ввести показания.
Абоненты ГУП РК «КР ЕИРЦ» могут оплатить взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД и услугу по вывозу ТКО при помощи интернет-банкинга.
Информация о способах оплаты онлайн доступна на официальных сайтах предприятий.
Напомним, что на дистанционную работу перешли большинство клиентских служб, учреждений и ведомств, в том числе - ГИБДД Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU