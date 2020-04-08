В Крыму подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T19:48:49+03:00

У сеьми в Армянске подтвержден коронавирус. Фото: стоп-кадр видео заседания оперативного штаба в Совмине РК

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У членов госпитализированной семьи в Армянске пробы показали наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших Covid-19 в Крыму достигло 26 человек.

- По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других - контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

Один из членов семьи ранее находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице Армянска. Чтобы не допустить распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы минимум на 14 дней.

Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования будут приняты соответствующие управленческие решения.

В городской больнице Армянска, которая на 14 дней стала обсерватором из-за пациента с коронавирусом, находятся 67 пациентов. Часть из них переведут в Симферополь, Джанкой и Красноперекопск.

На 8 апреля в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев - местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU