В Крыму подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
У членов госпитализированной семьи в Армянске пробы показали наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших Covid-19 в Крыму достигло 26 человек.
- По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других - контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.
Один из членов семьи ранее находился на стационарном лечении в Центральной городской больнице Армянска. Чтобы не допустить распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы минимум на 14 дней.
Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования будут приняты соответствующие управленческие решения.
В городской больнице Армянска, которая на 14 дней стала обсерватором из-за пациента с коронавирусом, находятся 67 пациентов. Часть из них переведут в Симферополь, Джанкой и Красноперекопск.
На 8 апреля в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев - местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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