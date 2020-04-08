2020-04-08T20:22:01+03:00
Общество

Что будет с пациентами и врачами больницы в Армянске, закрытой из-за коронавируса

Рожениц отправят в Джанкой, остальных - в Симферополь и Красноперекопск
Никита ПОЛЬКО
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Игорь Чемоданов. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма.Игорь Чемоданов. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма.
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В городской больнице Армянска, которая на 14 дней стала обсерватором из-за пациента с коронавирусом, находятся 67 пациентов. Часть из них переведут в Симферополь, Джанкой и Красноперекопск.

Как сообщил глава крымского Минздрава Игорь Чемоданов, среди пациентов больницы в Армянске - 10 рожениц. Четверо из них уже родили, остальных переведут в Джанкойский родильный дом.

Если выяснится, что в больнице Армянска находятся пациенты с психоневрологическими заболеваниями, то их переведут в психиатрическую больницу №1 Симферополя. Остальных - направят в больницу Красноперекопска.

- Переводить пациентов в другие медучреждения будут не раньше, чем через 14 дней после получения отрицательного диагноза на коронавирус, - подчеркнул Чемоданов в комментарии КП-Крым.

По словам министра, питание пациентам и сотрудникам больницы Армянска обеспечивает частная организация. Больных кормят бесплатно.

Первые результаты тестов на коронавирус у работников больницы и пациентов станут известны к ночи. В медучреждении остаются 124 человека - 57 медработников и 67 пациентов.

Напомним, что 8 апреля в больнице Армянска был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Один из пациентов, который контактировал с инфицированной Covid-19 родственницей, мог заразить весь персонал медучреждения. В этой связи принято решение закрыть больницу и превратить ее в обсерватор на 2 недели. Здание оцеплено силовиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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