В Крыму разыскивают двух пассажиров такси и кота, которые ехали вместе с зараженными коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T10:37:36+03:00

Одна из пассажирок ехала в такси с котом Фото: Анастасия ЖУКОВА

Они ехали из Симферополя на одной машине с керчанами, побывавшими в Таиланде

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Роспотребнадзор разыскивает пассажиров такси, на котором добирались из Симферополя в Керчь двое туристов, зараженных коронавирусом.

Напомним, два новых случая зарегистрировали у жителей Керчи, которые в марте отдохнули в Таиланде. Они прилетели через Москву в Симферополь, а оттуда отправились в Керчь на частном такси.

Уезжали туристы 28 марта примерно в 11 утра, автомобиль был темно-синего цвета.

- С ними в такси ехали два человека. Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка - в Феодосии, ехала с котом, - рассказана руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Имя кота не установлено? - иронично поинтересовался глава РК Сергей Аксенов.

Имя кота не установили, однако эта деталь может помочь узнать, кто были эти граждане. Санитарные врачи призывают их позвонить на горячую линию Роспотребнадзора, встать на медицинский учет и сдать анализы на коронавирус. Заражение в результате длительного пребывания в автомобиле весьма вероятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU