Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 10 апреля 2020 года: Еще два случая

В Крыму зарегистрировали новые случаи заболевания коронавирусом.

- У нас за сутки плюсом два заболевших в Керчи, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Люди вернулись из Таиланда в марте месяце. Я так понимаю, множественных контактов не было. Семейный очаг.

Таким образом, количество зараженных в Крыму выросло до 28 человек.

По информации главного санитарного врача РК - руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, зараженные керчане с 8 по 27 марта отдыхали в Таиланде. Летели домой через Москву, из аэропорта Шереметьево отправились в аэропорт Симферополя, а оттуда - на частном такси в Керчь.

В Крыму санитарные врачи выдали туристам постановления о соблюдении режима самоизоляции.

- Информаций о нарушении режима нет. Из близких контактов - один человек, отец одного из заболевших, ему 96 лет, госпитализировали в стационар. Отдаленные контакты - 11 человек, им выдали предписания о самоизоляции, - рассказала Наталья Пеньковская.

Все контактные лица, которые находились в самолетах вместе с инфицированными, уже установлены, их передали под медицинское наблюдение. А вот водителя и пассажиров такси, на котором туристы ехали из Симферополя в Керчь, Роспотребнадзор все еще разыскивает.

- Эти граждане прибыли 28 числа в аэропорт Симферополь, взяли частника, чтобы вернуться в Керчь. С ними в такси ехали два человека. Автомобиль темно-синего цвета, отправлялись в районе 11 утра. Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка - в Феодосии, ехала с котом.

Роспотребнадзор призвал этих людей откликнуться и сдать анализы на коронавирус. Подробную информацию о такси опубликуют в СМИ позднее.

Наталья Пеньковская отметила, что клинических проявлений заболевания у зараженных туристов не было, коронавирус обнаружили исключительно благодаря лабораторным исследованиям. Несмотря на отсутствие внешних симптомов, такие люди являются разносчиками инфекции и заразны для окружающих.

Всего под наблюдением более трех тысяч человек, у которых подозревают новую инфекцию. Более 2900 из них - под динамическим наблюдением на дому, в обсерваторах - почти 150 человек.

Все инфицированные проходят лечение в стационарах, никого в тяжелом состоянии среди заболевших крымчан нет.

Горбольница в Армянске по-прежнему закрыта на карантин из-за зараженного коронавирусом пациента. Там под наблюдением находятся 124 человека. Первые тесты оказались отрицательными, повторно анализы у них возьмут на 10-й день карантина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На самоизоляции у берегов Крыма находятся двое российских моряков, которые вернулись из Греции. Им не разрешают сойти на берег после долгого путешествия до тех пор, пока они не сдадут анализы на коронавирус.

КСТАТИ

В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина. Мужчина, которому предписали соблюдать режим самоизоляции сходил в частную клинику, заразив врача, который проводил осмотр. А от медика в свою очередь заразился член его семьи.

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