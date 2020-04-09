Что происходит в закрытой на карантин больнице Армянска: 5 наивных вопросов

Центральная городская больница Армянска по-прежнему закрыта на карантин. Более сотни человек – и врачи, и пациенты – живут в палатах и ждут тестирования на коронавирусную инфекцию. «Комсомолка» собрала всю актуальную информацию о ситуации в Армянске.

1. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Местная жительница вернулась домой из Москвы. У нее и ее ближайших родственников взяли анализы на коронавирус и предписали соблюдать самоизоляцию. Вот только у брата на беду случился гипертонический криз, и его положили в стационар горбольницы Армянска.

Через некоторое время оказалось, что путешественница, прибывшая из столицы нашей родины, заражена covid-19, ее госпитализировали в инфекционный бокс. Тест на коронавирус у ее брата, попавшего в обычную терапию, тоже положительный, а значит – под угрозой вся больница.

Всех врачей, которые контактировали с зараженным или были в тот день на работе, срочно попросили вернуться в больницу. Медучреждение превратили в обсерватор. Выписка и прием новых больных прекращена. В больнице – двухнедельный карантин.

2. ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В БОЛЬНИЦЕ?

И врачи, и пациенты разместились в стационаре. Пищеблока в больнице нет, но горячее питание в медучреждение доставляет подрядная организация за счет Минздрава РК.

- Нам привозят вкусную еду из местного кафе. Все за государственный счет, мы ни за что не платим, - рассказала КП-Крым одна из сотрудник больницы. - Утром нам давали суп с клецками, кашу рисовую, котлету, капустный салат. На ужин кормили пшенной кашей, давали котлету, винегрет, чай и яблоко. Порции большие.

Часть медиков разместили в детском отделении на первом этаже больницы, до этого оно пустовало, еще часть персонала живет в стационаре на третьем этаже. Пациенты лежат на пятом.

- Здесь хорошие условия. Я живу в палате на трех человек. У нас есть душ, туалет и раковина, утром и вечером включают горячую воду. Все руководство больницы тоже на изоляции. Они иногда вызывают нас, чтобы документы подписать, - делится работница больницы.

Тем временем в здании проводят «тотальную дезинфекцию».

- Люди, которые участвуют в бесплатной обработке «скорых», они согласились провести дезобработку в больнице по себестоимости, - отметил Игорь Чемоданов.

Кроме того, на базе медучреждения сейчас проходят учения совместно с Роспотребнадзором, чтобы отработать схему действий на случай поступления больного с коронавирусом в другую больницу.

- Достаточно необычная ситуация: обсерватор в условиях стационара, где находятся больные, - отметил министр.

К слову, врио главврача тоже находится на карантине вместе со своими сотрудниками.

3. КТО В ИТОГЕ ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ?

В Армянске зарегистрировали три случая заболевания. Привезла инфекцию женщина, которая побывала в Москве. От нее заразились двое членов семьи, в том числе – ее брат, попавший в горбольницу Армянска и «закрывший» ее на карантин.

Все трое сейчас находятся в боксах для инфекционных больных.

Первые тесты на коронавирус у врачей и пациентов горбольницы Армянска, к счастью, отрицательные. Однако это не повод отменить карантин, все 124 человека все равно обязаны выдержать изоляцию в течение 14 дней и снова сдать анализы.

- Все те лица, которые были обследованы в условиях обсерватора, а это близкие контакты заболевшего, - результаты по ним отрицательные, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Но, несмотря на получение отрицательных результатов, обсервация будет продолжаться до 14 дней, считая с 7 числа.

Наталья Пеньковская сообщила, что повторное обследование на коронавирус для всех, кто находится в обсерваторе, проведут на 10-й день карантина. По результатам второго теста граждан уже начнут выписывать.

4. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ АРМЯНСКА, КОТОРЫМ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ?

Министерство здравоохранения Крыма разработало маршрутизацию пациентов на время карантина в горбольнице.

Поликлиника теперь будет функционировать на базе стоматологии.

- Там принимают сотрудники, которые не попали под отстранение (не контактировали с зараженным. – Ред.). Это педиатры, несколько врачей [разных профилей], фельдшера. Красноперекопск помогает, перекрывает по первичному звену. И две кареты скорой помощи туда отправлено дополнительно, - рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. – И у нас будут командированы туда два медработника из Симферополя.

Всех, кому понадобится экстренная медицинская помощь, скорые будут доставлять из Армянска в Красноперекопск (расстояние между городами – 19 километров). Психоневрологических больных примет психиатрическая больница №1 в городе Симферополе (143 километра), а роженицы и инфекционные больные поедут в соответствующие медучреждения Джанкоя (78 километров пути).

При этом в закрытой на карантин больнице оказались 10 беременных, четверо из них собираются рожать в ближайшее время. К счастью, на карантине в том же медучреждении есть и акушеры-гинекологи, а также другие специалисты, которые могут помочь роженицам.

- Все идет в плановом порядке. Но если что, у нас готова бригада санавиации, женщины будут доставлены в другую больницу для родоразрешения или для консультации, - отметил Игорь Чемоданов.

5. БУДУТ ЛИ УЖЕСТОЧАТЬ ИЗ-ЗА ЭТОГО РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ В АРМЯНСКЕ?

На момент публикации этого материала никаких решений об ужесточении режима самоизоляции в Армянске не приняли.

Глава администрации Василий Телиженко призвал граждан сохранять спокойствие и при первых признаках ОРВИ вызывать врача на дом.

Однако, учитывая, что в последнее время коронавирус все чаще "привозят" в Крым из Москвы и других регионов РФ, руководство республики постановило отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех приезжих - не только тех, кто прибыл в Крым из-за границы, но и тех, кто перемещался в пределах России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Совет министров разыскивает пассажиров автобуса сообщением «Симферополь - Армянск», который отправлялся 28 марта от площадки возле торгового центра «Южная галерея» в 12.00.

В этом автобусе ехала женщина, зараженная коронавирусом. Всем, кто ехал вместе с ней, нужно заявить о себе по номеру 112, чтобы медики взяли пассажиров под наблюдение и протестировали на коронавирус.

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